為了因應變種病毒，台北市長柯文哲昨表示，台北市府目前已編列編28億，購買250萬劑疫苗。對此，新北市長侯友宜回應，他曾多次呼籲中央要部署採購第三劑疫苗採購，但到現在仍沒有聽到相關進行方向，地方採購在中央權責底下，中央應該講清楚。

侯友宜說，面對第三劑採購，在今年6月15日面對Delta病毒就呼籲中央要部署採購第三劑，中央在第一至二劑疫苗採購已被民眾批評，他都善意提醒，中央採購權責下要趕快做第三劑準備，不過到現在仍沒有聽到中央面對第三劑進行方向如何。

「中央有責任在疫苗採購上分階段說清楚」侯友宜表示，第一劑哪些沒打，可以用哪些疫苗進來，第二劑在什麼時候進來才不會讓空窗期太久，第三劑進行到什麼程度，地方採購在中央權責底下，中央應該講清楚，地方編列高額預算承擔，到底地方有沒有這麼高經費，還要經過議會同意，最重要是疫苗採購，中央要做好完整部署，地方一定完全支持。