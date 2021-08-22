今天在大聯盟場上道奇以4：3擊退大都會，他們近況火燙拿下9連勝，目前以78勝46敗排在國聯西區第二，與龍頭巨人差距非常小，有機會一舉超越，另外美聯豪門洋基也在今天拿下9連勝，兩支豪門球隊在下半季補進幾位強援後戰績都一飛衝天，現在就看哪隊能繼續贏下去。

本場比賽道奇派出王牌新同學薛爾瑟(Max Scherzer)先發，他總計投5局被敲5安打失1分，飆出8次三振，僅有1次保送，最後成功拿下勝投，目前他累積11勝4敗，自責分率2.65，每局被上壘率0.91，來道奇之後的戰績是3勝0敗，自責分率2.11，表現近乎完美。

打者部份另一位新同學T.騰納(Trea Turner)一樣繳出亮眼表現，此戰他擔任第一棒守二壘，總計4打數3安打有1分打點，目前打擊率.326，來到道奇14場比賽54打數敲出19安、1轟，貢獻5分打點，打擊率是.352，相當夠水準，在道奇唯一的全壘打就是在今天轟出。

另外這場比賽老將普侯斯(Albert Pujols)也以先發一壘手之姿登場，今天他2打數敲出1支全壘打，敲出本季第15轟，生涯第677轟，來到這邊他出賽62場，總計157個打數敲出42安、10轟，貢獻33分打點，打擊率是.268，相較於在天使時機會更多，表現也更出色。

Rich Hill and Albert Pujols first faced each other on July 27 2006



Pujols has 1 prior HR off Hill on August 17 2007



That was No 276 of Pujols' career. This was No 677 https://t.co/gNw4Os5WGy — Sarah Langs (@SlangsOnSports) August 21 2021

再來還有一位致勝功臣，就是泰勒(Chris Taylor)，他3打數1安打貢獻2分打點，幫助球隊在第4和第6局得分，投手部份賈斯汀(Justin Bruihl)、崔南(Blake Treinen)、柯奈保(Corey Knebel)、簡森(Kenley Jansen)合計投4局被敲3安打失2分，送出4次三振1次保送，簡森最後也拿下救援成功。