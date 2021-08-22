盧廣仲以〈刻在我心底的名字〉獲金曲獎年度歌曲獎。（台視提供）

盧廣仲去年以《刻在我心底的名字》獲金馬獎最佳原創歌曲，21日再拿下金曲獎年度歌曲獎。他今(22日)在臉書發文：「抱歉，是我沾光了！收到這首歌demo的時候就覺得真是好聽，吉他和管樂的副旋律線，還有超高的詞曲貼合度，感謝這首歌的詞曲作者，許媛婷、佳旺和陳文華，以及編曲兼製作的黃雨勳，他們創造了一首好聽的歌！」

他謙虛表示，好音樂就是不論何時什麼人演唱，都能感動人，「在構成這首歌的眾多音軌裡，我只是裡頭努力想跟上音樂溫暖頻率的一道，謝謝瞿導的邀請，我才能參與其中。」

《刻在我心底的名字》是電影《刻在你心底的名字》主題曲，不但受到廣大歌迷喜愛，在網路點閱率超過4300萬次，五月天、蔡依林、魏如萱等許多大牌歌手也翻唱，甚至紅到外國去，出現多國語言版本，獲年度歌曲獎可說是實至名歸。盧廣仲樂見種版本的誕生，讓歌曲裡的愛被反覆的頌揚，一遍又一篇的伴著生命變厚，所以最後，是音樂獲勝，是愛贏了。

盧廣仲昨晚拿獎後，為了減少群聚，沒有跟唱片公司同事舉辦慶功宴，而選擇嗑泡麵慶功，相當低調。