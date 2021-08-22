中興大學廢品倉庫突然起火 所幸無人受傷。（陳淑芬 傳真）

中興大學的廢品倉庫今天下午2點35分起火，，台中市消防局獲報調派出消防車6輛、救護車1輛與23名消防人員，緊急前往搶救。消防車進入校園灌救，下午3點30分已滅火撤隊，所幸無人傷亡。

台中市消防局表示，2點45分消防車進入校園灌救，3點30分已滅火撤隊，無人員傷亡、無財損。現場確認燃燒物為堆置於戶外棚架下的廢棄物，燃燒面積約1平方公尺、無財損、無人員傷亡。至於起火原因尚待調查鑑定。

興大表示，今下午2點35分左右，游泳池後方廢品倉庫發現起火，駐警隊立即通報消防，起火原因尚待調查鑑定。