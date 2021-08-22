「拿金牌，回金門，配高粱！」2018年即贊助李洋一路奪牌的金門酒廠率先與「麟洋配」簽約生產2款象徵「台灣／金門之光」的紀念酒，預定9月上市開賣，8/30先以電腦亂數抽出3萬6000盒幸運買主，與年滿20歲的鄉親分享榮耀。

金酒公司表示，不讓鄉親等待太久，金門酒廠已與李洋及王齊麟簽訂授權合約，成為「麟洋」獨家中式白酒代言品牌，9月起陸續推出2款麟洋紀念酒，同時為回饋金門鄉親，共享金牌榮耀，將於8／30周一上午10時，在金門縣政府多媒體簡報室，以電腦亂數抽出3萬6千盒「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」。麟洋2人也將親自出席記者會，但因受疫情限制，當天不開放民眾入場。

金酒說明，「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」每盒配售價為新臺幣3600元，每人限購1盒，陳年年數5年、容量0.6公升、酒精度56度。此次抽獎資格特別放寬，只要在東京奧運官方認定的結束日期，即2021年8月11日前年滿20歲，且設籍金門縣，就有機會抽得。

中籤名單可於同日下午17時至金門酒廠官方網站查詢，金門酒廠也會同步寄發通知單，後續下鄉配售日期將再另行公告。鄉親可密切關注金門酒廠及金門縣政府網站，詳情可洽詢金門酒廠客服專線0800-033-823。

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