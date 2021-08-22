海巡署近日在安平外海攔下某漁船，赫見上頭載了62個貓籠，裡頭竟塞著154隻品種貓咪，雖有動保團體急出面為小生命求情，但一來這批貓咪是走私物，並為防範發生人畜共通疾病，相關單位能體諒動保團體及愛護動物人士的痛心，但此案仍須依法處理。

事情曝光後，男星黃少谷隨即在臉書發文，怒罵：「就這樣奪走250條生命？這時候果斷個屁啊？」而眾人立刻聯想到他是在談走私貓咪事件，因最開始傳出被不肖人士以漁船走私的貓咪有250隻之多，後經海巡同仁清查為154隻，但確實全都是名貴的品種貓，例如俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等，市值高達千萬。

而黃少谷憤怒發文後，留言區湧入網友指稱他觀念錯誤，「錯的是走私的人！如果這些動物有傳染病怎麽辦？死掉的就會是台灣的動物啊，牠們也是生命」、「這個議題執法人員沒錯，錯的是走私的人，真心覺得應該先搞清楚再來批評，還是你有什麼高見？」也有人表示其實每年有很多如鸚鵡、綠鬣蜥、蟑螂等物種被走私進台灣，也都是照法規預防傳染病而被安樂死，怎就沒有引發議論，「身為一個公眾人物應該要知道走私是有可能帶來傳染病的吧？」

看了網友的留言，黃少谷也親自回應：「我對我的無知感到抱歉，謝謝你補充我的無知，我只是難過了這些小生命」，同時修改了貼文，表示自己只是情緒發洩，「留言區有很多朋友有對於走私跟傳染病的正確觀念，謝謝大家補充！」並表示支持重罰走私。