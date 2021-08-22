農委會防檢局將海巡署查獲的走私154隻貓隻予以人道處置引發民眾關切，農委會主委陳吉仲今(22)日召開記者會表示，未來刑罰將雙重加嚴，無合法執照販售寵物者將直接罰300萬，也建議法務部提高走私動物刑罰到7年以上，期望透過雙管齊下杜絕走私的劣行。

防檢局長杜文珍表示，為何防檢局一定要做人道處理並銷毀，根據「動物傳染病防治條例」第34條第1項規定，輸入人或代理人應向輸出入動物檢疫機關申請檢疫，並繳驗輸出國檢疫機關發給之動物檢疫證明書，此外還要打晶片、施打狂犬病疫苗等，因為狂犬病人畜共通，全球有150國為疫區，其中95％發生在亞洲和非洲，而貓對於新冠病毒感受性相當高，不只對動物，對檢疫人員也是高風險，所以動物福利和疫病風險之間做出選擇。

杜文珍說，除了強烈譴責走私者，也呼籲民眾不要助長非法行為，如有需求，請透過正當管道來購買寵物。

農委會主委陳吉仲表示，根據目前的「懲治走私條例」，走私動物最高可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金，基於高單價品種會讓不肖商人走私，為杜絕非法走私，若販售業者無合法執照，以及沒有寵物來源證明的販售寵物者，將依「動保法」直接罰最高300萬，農委會這周就會公告，不再輕罰。

陳吉仲指出，假如走私貓有狂犬病，但可能疫病有較長的潛伏期，若不幸發病咬傷人，對人的致死率高達100％，所以選擇用理性與專業來執行，後續會儘速提出修法，刑責部分會和行政院儘速提出，更建議法務部提高走私動物的刑責往7年以上調整，雙管齊下才能解決問題。

許多民眾提出批評與質疑，為何不能在走完檢疫程序後，確認犬貓沒有傳染病就不用銷毀？陳吉仲說，走私動物若沒有第一時間做銷毀，面對風險會非常高，追求兩全其美難度很高，「這是感性與理性的拔河」，但在動物福利和檢疫抉擇下，還是認為防疫更為重要，若是沒有百分百的配套措施，未來修法也不宜針對檢疫後留下的方向來做法規調整。