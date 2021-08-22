羅家翎（右）穿起刑警背心，代言青春專案，宣導青少年反毒。（程炳璋攝）

奧運跆拳道銅牌羅嘉翎22日到台南市警5分局，代言警局青春專案，她認為青少年是最容意走偏的年紀，鼓勵參加正常運動，拒絕毒品、賭博等青少年犯罪行為。

「哇!好高」羅家翎22日現身警局，大家都讚嘆她的瘦高身材。她身高187公分，19歲就拿到奧運銅牌，是57公斤量級最年輕的選手，擅長以長腿發動下壓與旋踢攻勢，令矮小對手難以招架。

羅家人都有高大基因，羅爸190公分，過去曾為保一總隊警察，姻緣際會認識台南市警5分局跆拳教官吳榮仁，吳員也是跆拳道國際級裁判，兩人結識多年。

羅家翎奧運奪牌，休假日南下展開感恩拜會之旅，應吳榮仁之邀，首次代言警方青春專案。她以自身運動的經驗鼓勵青少年，培養喜歡的運動，努力練習發揮，就不容易有偏差嗜好。

家中開設跆拳道館，羅家翎從幼稚園就開始練跆拳，國小3年級開始比賽，多次拿下全運會金牌，這次雖以57公斤量級最年輕的選手出賽奧運，反而讓陌生對手抓不到踢法，連世錦賽冠軍的對手也被她踢倒。

結束警方青春專案活動，羅家翎22日晚間就要到高雄左營開訓，最近目比賽是10月在新北市的全運會，主要目標鎖定明年9月的杭州亞運。

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