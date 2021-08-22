Why media is silent ? 🤪🤷🏻‍♂️

Daniil Medvedev KICKS THE CAMERA at Cincinnati Tennis Tournament!! https://t.co/79g1zZkxI4 via @YouTube pic.twitter.com/SAPkJCZJv5 — Yerik Ilyassov (@yerikilyassov) August 21 2021

俄羅斯男網好手麥維德夫(Daniil Medvedev)在辛辛那提大師賽準決賽不敵同胞魯布列夫(Andrey Rublev)，比賽中曾為了救球撞到場邊攝影機，因為認為自己可能因此受傷，踢了攝影機鏡頭一腳。

這場比賽麥維德夫先拿下第1盤，之後才發生這個插曲，在一次來回對抽為了救球衝撞上攝影機，把攝影機整個撞翻，當下看起來是沒有大礙，他惱火地踢了攝影機一腳，並向主審抱怨：「我可能會因此傷到手！」

麥維德夫申請傷停檢查左手，隨後回到場上繼續比賽，雖然沒有是否因這次意外影響，但他後兩盤3比6、3比6被魯布列夫拿下，魯布列夫也斬獲雙方生涯對戰首勝。

雖然沒能在美國網球公開賽之前，透過更好的成績暖身，麥維德夫仍是被看好今年爭取美網冠軍的選手之一，特別是納達爾(Rafael Nadal)、費德勒(Roger Federer)兩位球星因為傷勢決定先休息，目前美網參賽選手中，只有現任球王喬柯維奇、英國名將莫瑞及克羅埃西亞西里奇(Marin Cilic)3人是前美網冠軍。