鄧美芳（左二）當年與演員鄧光榮及導演李行合影。（鄧美芳提供）

鄧美芳此次展出的「晨曦」作品。 （鄧美芳提供）

「台灣電影教父」李行導演日前辭世，令許多影人不捨，曾演出李行執導《海鷗飛處》的資深影星鄧美芳，對昔日恩人的離開也感到相當難過。她表示，《海鷗飛處》是她第一部時裝電影，當時電影大賣，「因為這部電影讓東南亞觀衆認識了我，他是我的貴人，我一直心存感激，願導演一路好走」，李行導演的家屬將於9月8日舉辦公祭，她屆時也會與好友周丹薇一起送導演最後一程。

鄧美芳出道時以拍電影出身，後來跨到電視圈，當時李行透過劇組發現她在電視中表現不錯，於是找她和甄珍、鄧光榮合演電影《海鷗飛處》，她在片中飾演鄧光榮的妹妹，由於她和鄧光榮都姓鄧，當時圈內一度還傳出他們是真兄妹。

鄧美芳表示，拍攝《海鷗飛處》時，她在電影圈還是新人，所以在片場對李行導演非常尊敬，因為導演個性較嚴肅、嚴謹，對細節十分要求，她對導演更是心生敬畏，所以下戲後和他幾乎零互動。

她說，「我心裡很感謝李行導演，但一直沒說，直到有次與幾位朋友和導演一起吃飯，我才告訴他，導演當時說『妳怎麼不早講』，其實我是淡出演藝圈之後才敢講，才不會被人覺得像在拍導演馬屁」。

鄧美芳當年入行後非常潔身自愛也愛惜羽毛，因為這樣的優點頗受導演重用，她後來和林鳳嬌、徐楓合拍電影《鏡水樓台》，在片中和秦漢飾演情侶，這部也是秦漢的第一部時裝電影。之後她也和秦漢、林青霞、柯俊雄雙生雙旦合拍《綠色山莊》，她2度和秦漢飾演情侶，「我們都悶著不講話，銀幕上談情，台下其實沒什麼互動」。

近來她受邀參加8月20日至29日止，於國立國父紀念館文華軒展廳舉辦的「藝振人心，大愛傳情」藝術展。這項展出集結台灣各領域菁英的防疫藝術創作，向站在第一線的抗疫英雄們致敬，希望從演藝界及藝文界開始的藝術創作，帶給大家更多正能量，大家團結一心共同防疫，守護台灣每個人。

她此次展出的作品是她多年前到印度旅遊，清晨5點在恆河拍下來的照片，然後作成畫，由於是日出景色，因此取名為「晨曦」，她希望大家有空可以到國父紀念館欣賞名家及明星藝術家們的書畫作品，感受藝術創作中的意境與祈福，藉此向防疫第一線人員致上無限敬意。