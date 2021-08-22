超狂駕駛開國道玩手遊 整路飄移網怒轟：平民版特斯拉？（取自臉書「爆料公社二社」）

1名網友日前在國道上驚見1名駕駛沒有手握方向盤，而是雙手拿著手機玩遊戲，嚇得他直呼太扯了，他說對方的車輛在路上飄來飄去，怒批「這是高速公路不是你家欸」、「經過你旁邊竟然表演特技」，最後諷刺對方開著「平民版特斯拉」，有自動駕駛功能；其他網友則笑說「老車自動駕駛真香」、「七月要趕著關門前玩」。

1名網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他日前在國道上發現1名男駕駛的轎車行駛期間左右飄移，速度時快時慢，嚇得周圍其他車輛紛紛遠離，而他望過去竟發現對方駕駛竟在車內「雙手拿著手機玩遊戲」，對方根本沒有操控方向盤，讓他怒批實在太扯，「竟然表演特技」。

1名網友日前在國道上驚見1名駕駛沒有手握方向盤，而是雙手拿著手機玩遊戲，嚇得他直呼太扯了，他說對方的車輛在路上飄來飄去。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友在PO文忠表示，「我們車上還有載小孩，看你這樣真是替你捏把冷汗」，甚至形容對方是「平民版特斯拉」，諷刺對方的車輛竟然能有自動駕駛的功能，還說「先森（先生），這是高速公路不是你家欸」，其他網友看到影片和照片後紛紛嚇壞。

其他網友表示，「這個直接檢舉吧，讓他為這場遊戲得到慘痛的經驗」、「人家高科技，自動駕駛，你不懂」、「七月要趕著關門前玩」、「特斯拉換車殼板金偽裝的啦」、「小姐，你可以加快或減慢速度遠離他，車上還有載小孩」、「這跟自殺沒兩樣了，還會害到其他人」、「老車自動駕駛真香」。