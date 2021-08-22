因應中央流行疫情指揮中心再放寬防疫二級警戒限制，南投縣政府文化局圖書館也將自8月24日起恢復原開放時間，並開放1樓期刊室、2樓喜閱兒童室、親子幼兒區及3樓酷閱青春區、一般圖書區等館室，唯容留人數上以80人為限，每人限停留一小時。

南投縣政府文化局圖書館自五月中旬國內疫情警戒升三級時，即全面閉館，直到中央流行疫情指揮中心宣布在7月12日微解封後，7月13日推出單一窗口讀者借閱服務；8月22日再宣布從8月24日起恢復原開放時間，並開放部份館室，但以80人為上限，每人停留1小時為限。

南投縣文化局指出，配合中央流行疫情指揮中心的指引，入館採實聯制、量體溫、噴酒精、全程戴口罩，並禁止飲食。

其中一樓期刊室開放時間為周二到周六8：30到20：30，周日則為8：30到17：30；二樓喜閱兒童室及親子幼兒區開放時間為周二到周六8：30到18：30，周日則為8：30到17：00；而三樓酷閱青春區及一般圖書區放時間則為周二到周六8：30到20：30，周日則為8：30到17：00；4樓文學資料館開放時間為周二到周六8：30到17：30，周日則為8：30到17：00；全館則維持周一休館。

另外，包括自習室、視聽室、公用電腦區，親子共讀區，因係密閉不通風空間，或木地板因較難保持社交距離，僅提供取書服務。