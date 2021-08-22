澳洲一名網紅一直想把自己的身材變得與「芭比娃娃」一樣凹凸有致，不惜砸下重金不斷整形及瘦身，但她即使胸部已整到E罩杯仍然滿足不了慾望，近日在真人秀節目中甚至表示想再「增加尺寸」卻被醫生阻止，讓她相當不開心，也讓網友大開眼界。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自澳洲墨爾本的32歲網紅塔拉（Tara Jayne McConach），在當地的一間診所中擔任護士，平常也兼職網路性感模特兒，經常在IG上曬出辣照，吸引超過13萬人追蹤。但塔拉一直認為自己的身材並不完美，因此希望能將自己的身體變得跟芭比娃娃一樣前凸後翹，多年來不惜砸下超過20萬美金（約新台幣560萬）整形，前後做了無數次手術，包含6次隆鼻、5次隆乳、豐唇等，甚至為了身材不斷瘦身減肥，就是想讓身材到達完美狀態。

不過，塔拉似乎還不滿足，近日登上真人秀節目《E! Entertainment》時表示，自己的E罩杯不夠大，希望還能再加入更多的填充物增大尺寸，讓現場兩位整形醫師相當傻眼，直接拒絕她的請求，因為她的體重只有45公斤，若是再加大胸部的重量，可能會造成皮膚及附近的肌肉過度拉扯受損，建議她體重增加10~15%再進行手術比較安全，甚至建議她也諮詢一下心理醫生。

但塔拉似乎不認為自己的想法有問題，她認為在這個時代女性就應該要大膽表達自己的感受，而對於她來說「變美」才是最重要的事情。