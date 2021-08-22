行政院擬推出振興五倍券，但多數民眾仍期待發現金，並質疑印「券」成本太高，但行政院發言人羅秉成日前回應，如果發現金的話，央行庫存不足，仍需要印鈔成本。宅神朱學恒直言，政府簡直就像小學生，不管什麼道理都不聽，就是想發園遊券，他更質疑羅是不是活在石器時代？難道還是叫迅猛龍載著貝殼送到每個人洞穴裡面嗎？

朱學恒今(22日)在臉書上表示，我國當局簡直跟小學生一樣，不管說什麼道理都不聽了，就是想發園遊會券，但問題是沒有園遊會，但對於沉迷於園遊會快感的當局而言，去年三倍券就沒達成什麼鬼乘數效應，明明應該促進消費的時候，卻只有促進各店家跟小學生一樣在那邊填三倍券後面的資料，防偽機制也講的跟傳說一樣，還會跑來跑去，送到銀行也還要銀行店員一張一張核對，浪費郵局、浪費銀行、浪費便利商店、浪費收券店家的時間，感覺這些時間成本都不算的。

朱學恒質疑，蘇貞昌們是不是都以為每個人都跟公務員一樣每天坐在那邊領一樣的薪水？把時間和人力挪去發你的園遊會點券，其他事情就做不完了，做不完就要加班，加班老闆要不多給錢，要不員工自己吸收，這是什麼樣的智障政策？

朱學恒直言，更別提還有毫無常識的行政院發言人說發現金也要成本，「你是活在石器時代？國家發現金，就是虛擬匯款到銀行就好，難道要叫迅猛龍載著貝殼送到每個人洞穴裡面嗎？」