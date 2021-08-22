台灣疫苗出現空窗期，許多國人第二劑接種時程頻頻延後。對此，新北市副市長劉和然今呼籲中央，第二劑疫苗牽涉到藥效性遞減問題，不可以因為疫苗不足，頻頻更改第二劑接種時間，把健康拿到次要地位。（新北市府提供）

台灣疫苗出現空窗期，許多國人第二劑接種時程頻頻延後。對此，新北市副市長劉和然今呼籲中央重視2點，他說第二劑疫苗牽涉到藥效性遞減問題，不可以因為疫苗不足，頻頻更改第二劑接種時間，把健康拿到次要地位，另外，仍有435萬國人唯一選擇莫德納疫苗施打，中央既然已經承認疫苗不足，就要核實面對，努力催貨。

劉和然表示，第4至6輪第一劑接種都是打不同的疫苗，中央已經承認疫苗不足，承認以後，最大好處是不要拿各種方式遮掩疫苗不足現況，疫情指揮中心真的要仔細評估。現在第二劑疫苗接種延後，恐會牽涉藥效性遞減問題，中央要放在最佳考量。

劉和然說，不可以因為疫苗不足，隨意延後接種周期，甚至出現AZ可以改為44、45周接種，如果這是事實就公正地讓民眾知道，讓大家配合，如果不是，切記不要為了掩蓋疫苗不足，而把健康拿到次要地位。

另外，劉和然也強調，目前仍有435萬國人唯一選擇莫德納疫苗，中央既然已經承認疫苗不足，就要核實面對、因應，侯友宜市長也不斷呼籲中央趕快催貨，民間團體也積極處理，中央更要努力催貨，既然中央有做意願調查，就該跟國人做報告現況，資訊要公開透明，回到專業來思考。

針對，疫情指揮中心指揮官陳時中承諾，不會強迫國軍打任何一種疫苗。劉和然也說，部長有說，不管哪個單位都是造冊施打，有什麼疫苗就打什麼，絕對不會強迫，這句話很重要，疫苗施打一定要尊重施打者意願，要符合意願性，這是最基本價值。

劉和然表示，「陳部長有說不會強迫，就要確保軍中各階層不會強迫年輕入伍軍人，施打他們無法施打的疫苗」，也拜託中央讓疫苗趕快進來，不要犧牲國人疫苗選擇、自願性。