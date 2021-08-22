康世峰選手在爭先賽項目以10秒416破大會紀錄。（台中市政府提供）

奧運選手馮俊凱臺中出賽全國自由車場地錦標賽。（台中市政府提供）

台中女子好手王慈均出賽。（台中市政府提供）

「110年全國自由車場地錦標賽」今、明兩日於台中清水鰲峰山公園自由車場舉行，共計109位選手參賽，台中隊高手雲集；康世峰於今日場地爭先賽項目打破大會紀錄！2020奧運好手馮俊凱、2014釜山亞運金牌好手蕭美玉等人同場競技，風起雲湧賽事精彩。

運動局指出，全國自由車場地賽事，配合防疫採閉門賽方式舉行，但賽事內容相當精采。

今日上午男子菁英組部分，台中選手康世峰在場地爭先賽項目以10秒416破大會紀錄。女子菁英組10公里集體出發賽，台中市隊曾可妡、大甲高中賴佳琦、劉文萱分別獲得二、四、五名。

昨日菁英場地排名賽，在男子菁英組部分，台中奧運好手馮俊凱在團體追逐項目獲得第一名，蕭世鑫在團體競速、競輪賽分別獲得第一、二名，康世峰於爭先賽、競輪賽分別奪下第1、2名佳績；女子菁英組部分，台中選手王慈均、陳靖云、蕭美玉、王歆婷，在爭先賽項目包辦前四名，賴佳琦則在個人全能賽項目獲得第一名。

運動局說，「全國自由車場地錦標賽」在中華民國自由車協會主辦下，成為國內自由車競技重要賽會，更是全國精銳好手進軍「2021亞洲錦標賽」、「2022杭州亞運」練兵最佳舞台；賽事分為男、女菁英組及男、女青年組等4個組別，2天賽程包括爭先賽、競輪賽、集體出發、全能賽及團隊追逐賽、競速賽等6個亞奧運項目。