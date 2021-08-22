知名電影音效師杜篤之。（陳俊吉攝）

導演王小棣。（陳俊吉攝）

台中市長盧秀燕。（陳俊吉攝）

台北市長柯文哲。（陳俊吉攝）

資深演員王滿嬌。（陳俊吉攝）

資深導演李行19日病逝，享耆壽91歲，22日是追思靈堂開放的第2天，《小畢的故事》導演陳坤厚下午帶著孩子前來哀悼，他是李行生前御用攝影師，合作超過一甲子，聯手打造出《秋決》、《汪洋中的一條船》等經典作。陳坤厚憶起民國50多年，20初頭歲的他就跟著李行拍片，他說：「不只看到他一輩子在電影上面的成就，孩子們也都是他看著長大的，就像個大家長，也一直照顧著我們家。」陳坤厚受訪到一半忍不住紅了眼眶，哽咽喊：「人生總有個最後鏡頭，祝福他在天上一切好。」並分享2人最後1次見面是去年李行90歲生日的台中記者會，那時李行身體跟精神狀況都還不錯，只是因為站立不便，所以陳坤厚都會跪下來陪他說說話。

知名電影音效師杜篤之也接著到場，他表示自己很有幸能夠跟李行合作，前陣子剛做完李行的紀錄片《行影．不離》，透露會在今年金馬獎亮相，不過很遺憾李行已無法親眼在大螢幕上看到，不過他們仍希望能在李行導演離開的前7天播放1次，所以昨天有在公司先看了1遍，提到紀錄片中有一幕讓他相當感動，「金馬有今天的地位是因為他（指李行擔任金馬執委首任主席），他去年沒有走上熱熱鬧鬧的紅毯，而是靜靜走旁邊的門進會場，沒想要出風頭，但還是來到現場力挺」。最後不忘分享：「剛入行聽聞李導演脾氣很不好，後來等我認識他以後，了解道他脾氣差是有原因的，是因為大家沒有達到他的標準，退休以後，就算行動不便仍堅持到每一個重要的電影活動，真的是個非常令人尊敬的長輩。」

名導王小棣也到場致意，她說「李導演真的是讓我心裡尊敬的長輩，大家都知道他脾氣差，但我必須說，之前有機會跟他走出去，李導演在面對外人時，幫台灣的電影說話，他是我唯一看過可以對著官員拍桌子罵人的一個前輩，好幾次看到他在不同場合為台灣電影努力溝通」，並稱在臉書上看到某位年輕人寫的文章忍不住笑出來，「李導演不高興是因為他的片子映後問答，有人舉手表示『太說教』，李行導演忍不住站起來說『我沒拍好，對不起你』，這就是他，我們電影圈有這樣的前輩一直帶領著大家，其實是很重要的，下面的時代我們都要更加努力」。至於2人私下的互動，王小棣說自己較頑皮，看李行的皮膚好，都會偷摸他的臉，然後手就被李行拍開。

而台中市長盧秀燕下午也特地北上弔唁，她說自己跟李行相識已久，「他是看著我長大的，去年90歲《行影．台中-九十耆壽影展》辦在台中，導演還南下參加，當時我們約定好100歲要再辦，他也欣然接受」。最後感性喊，相信李行的名字就「等於台灣電影的關鍵字、代表詞」，台北市長柯文哲也在下午3點旋風快閃，資深藝人王滿嬌、陳凱倫，以及《星星知我心》導演林福地也有到場致意。