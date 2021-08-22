疫情趨緩下，台南市勞工局「做工行善團」緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處子。（南市府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

疫情趨緩下，台南市勞工局「做工行善團」緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處子。（南市府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

疫情趨緩下，台南市勞工局「做工行善團」緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處子。（南市府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

市長黃偉哲夫人劉育菁（第一排左五）今天帶著點心及飲料，前往3處修繕案場慰勞志工。（南市府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市勞工局「做工行善團」志工犧牲假日休息時間，中元節緊鑼密鼓修繕鹽水、官田、柳營3區的房屋，包含舉重選手方莞靈與母親位於柳營的現居處，已完成室內隔間裝潢。市長黃偉哲夫人劉育菁今天帶著點心及飲料，前往3處修繕案場慰勞志工。

今日除了市長黃偉哲夫人劉育菁前來慰勞志工；另，大台南總工會副理事長陳美靜也到場為志工加油打氣；官田區長陳仁偉及里長陳麒麟也到官田修繕案家關懷；勞工局長王鑫基友人楊英民亦提供便當給志工享用。

「做工行善團」木工、電氣志工分成2組到柳營區和鹽水區進行修繕。柳營區案家為舉重選手方莞靈與母親現居處，今日電氣志工將接續完成化糞池管路、木工志工則進行室內隔間裝潢，也運送床組、床套等給案家，盼陸續完成居處品質改善。

鹽水區頂寮許姓案主66歲為中低收入戶，目前和孫子居於祖厝平房，因屋齡老舊漏水嚴重，屋內也多處毀壞。日前鐵皮屋頂完工後，由木工志工完成室內輕鋼架作業，今日由木工、電氣志工接力進行木作裝潢及電管線配置，也從二手倉庫載運床組贈送案家。

同時間，「做工行善團」的油漆志工前往官田區服務，案家原本房屋老舊屋頂會漏水，牆壁鐵板、鐵拉門等繡蝕嚴重，上周在木工與電氣志工趕工下，完成室內裝潢和照明電線等裝設，今日在油漆志工完成壁面粉刷後喜迎完工，也為獨居的案主有更舒適安心的居住環境。

勞工局長王鑫基感謝社會外界的愛心資源集結，並肯定志工團隊的付出，也盼打造希望家園的路上能有更多志同道合的夥伴加入，一同把愛轉化成更大的力量。