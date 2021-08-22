港星朱千雪是2012年香港小姐季軍，擁甜美臉蛋和姣好身材的她，還曾在網友票選的《十大最美港姐》中，以第一高票擊敗鍾楚紅、邱淑貞等歷代港姐，也因此讓朱千雪擁「最美港姐」稱號，而天生麗質的朱千雪就算脂粉未施也絕美，她昨就大方公開素顏，真面目狂噴仙氣。

照片中，33歲朱千雪大方頂著素顏自拍，她親民直呼：「沒有化妝自拍很難」，朱千雪還直喊，下次要化妝再拍照，女神發文相當親民，不過脂粉未施的朱千雪顏值依舊亮麗，膚質狀況極好，肌膚白到會發光，朱千雪五官依舊端正、清秀，整體狂噴仙氣，同時，朱千雪也誠實分享2個素顏自拍技巧，那就是陽光和相機濾鏡，就能創造奇蹟。

朱千雪不只是民選最美港姐，她還是學霸代表，朱千雪在2015年向電視台請假1年，順利攻讀中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，接著在2016年取得城市大學的法律博士學位，朱千雪在去年完成實習後，她已正式升格為律師，朱千雪集香港小姐、演員和律師身分，也獲得外界大讚，朱千雪絕對是港姐界中，集美貌與智慧於一身的最佳代表。

同時，朱千雪還是幸福人妻的代表，她在2019年嫁給醫師老公，小倆口結婚2年，依舊像熱戀一樣甜蜜，儘管外界都很關心朱千雪的做人進度，不過她強調，對孕事順其自然，也讓外界期待小倆口早日宣布好消息。