台北市議員陳建銘20日貼出一份交通部公文，指機車安全帽加裝的行車紀錄器不得超出5mm，他批評：「誰能告訴我哪裡買得到5mm的行車記錄器？」交通部路政司回應，安全帽必須符合經濟部標準檢驗局相關規範，而行車紀錄器不是規定要裝的設備，如果民眾在安全帽裝的行車紀錄器不合規範，依規定可以罰500元；若騎機車的民眾一定要裝行車紀錄器，建議可以裝在車身例如龍頭處。

依國家標準CNS 2396「騎乘機車用防護頭盔」，頭盔分為加強型、普通型，加強型頭盔帽殼外表面超過5mm以上外突起物（含帽簷）不得以任何材質之螺絲或鉚釘固定；普通型頭盔帽殼表面超出5mm以上之堅硬突起物不得以任何材質之螺絲或鉚釘固定。

交通部路政司科長趙晉緯22日表示， 根據經濟部標準檢驗局規定，安全帽功能是保護機車騎士，因此需維持安全帽功能、保護騎士安全；標檢局認為行車紀錄器若超出5mm將影響防護功能。

陳建銘貼出的交通部公文，依據經濟部標準檢驗局相關函文意見，民眾在合格的安全帽上，自行加裝具「攝影功能」的3C產品或是其他增加美觀的裝飾品，不得超出安全帽表面5mm，違者可依「道路交通管理處罰條例」第31條第6項，「未依規定戴安全帽者」舉發，處500元罰鍰。

趙晉緯表示，安全帽必須符合經濟部標準檢驗局相關規範，而行車紀錄器不是規定要裝的設備。如果民眾一定要裝，建議裝在車身，可以把行車紀錄拍清楚的地方，例如龍頭；但如果車身裝的還是不符規範，則視個案認定。