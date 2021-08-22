動植物防疫檢疫局高雄分局昨（21）日在國際流浪動物日執行154隻貓咪人道安樂死，新北市政府動保處則於今（22）日中元節舉辦動物聯合祈福法會，兩相比較格外令人唏噓。

今天祈福法會由佛光山覺培法師主持，包括台灣動物保護行政監督聯盟、台灣防止虐待動物協會、獸醫師公會、寵物公會等團體都到場為動物誦經祈福，對154隻貓遭火速安樂死，動督盟祕書長何宗勳直言，政府在處理這件事情上動作太快、粗糙，傷害了國民的情感。

何宗勳表示，事情一開始發生時，各界就有非常多的呼籲，包含民進黨內部，但沒想到政府在處理上，並沒有廣納各界的聲音，直接在隔天就開始進行撲殺，當大家還在搶救過程中，就已全部撲殺完畢。如此對於這些努力的人來講，情感上受到非常大震撼和傷害。他認為這個部分政府是不對的，應該給予譴責。

何宗勳強調，如果政府是基於防疫的理由立刻撲殺，昨天總統和農委會主委就不需要出面道歉，這就代表政府在做這件事還是有瑕疵。翻閱所有的法規，並沒有一定非撲殺不可，而且是用行政命令，不是真正的法律，行政命令有行政裁量權，有很大的空間去處理，何況在今年的6月也有1隻貓咪也沒被撲殺，所以這部分是可受公議、可以討論的。

何指出，如果是擔心狂犬病或其他傳染病，台灣有30多間收容所，可以緊急的安置或隔離的措施，像進來的保育類動物就沒有撲殺，怎麼會有兩種標準？

何宗勳說農委會主委陳吉仲昨天有打電話給他，陳吉仲說，事情已經發生，作為指揮官就概括承受。他則對陳吉仲提出兩點訴求，第一點是法令並沒有說動物都一定非要人道宰殺，現在人道宰殺是行政命令，而且這行政命令也找不到法源的依據，本身在法律上就有瑕疵，應該盡快修改行政命令，讓法律比較有彈性。第二，如果相關法律要規範更周延，政府要和民間團體溝通，提出好的修法方向。

動保處長楊淑方表示，以獸醫師身分來說，當然是防疫和動物的福祉都需要兼顧，確實這是一個很兩難的問題，也希望藉由修法和多方的討論，能夠達到符合社會期盼和防疫上的共識。