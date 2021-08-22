33歲大陸女CEO葉海洋2019年砸了50萬人民幣（約224萬元台幣），遠赴美國買精生女，生下5國混血寶寶Doris，當時她的行為受到不少批判，近來她計畫為寶貝女兒生個弟弟或妹妹，特地到俄羅斯取卵植入胚胎，目前已經懷孕12周，再度引起爭議，還吸引製片公司想將她的經歷拍成戲劇。

葉海洋年紀輕輕就成為藥妝公司CEO，由於想一圓擁有小孩的夢想，她要求要選擇三高（精主都是出自常春藤名校、相貌人選）的精子，成功生下5國混血女兒，她不時會在微博曬出和女兒的互動，目前Doris已經3歲多，長得像洋娃娃般可愛，她日前還設計帆船送給女兒當禮物。

由於想讓Doris有個伴，葉海洋決定飛到俄羅斯再進行一次試管嬰兒，這次的精主是某國的龍鳳胎，Doris爸爸的精子也會從美國送到俄羅斯冷凍，因此新寶寶和Doris會是有血緣關係的，也不是俄羅斯混血，而此次運送會花費大約15萬8千塊人民幣（約68萬元台幣）。

葉海洋宣布決定懷第二胎後，仍然受到不少謾罵和批評，對此，她也透露再度做試管嬰兒的原因，全是為了Doris，「不知道還能陪妳（大女兒）多久，弟弟妹妹降生意味著我跟婆離世時妳不會孤單，希望兄弟手足們可以互相依靠，媽媽是獨生女，是時代下造就，但現在媽媽有能力給妳最好的。」