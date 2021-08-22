今日是中元節，不少民眾都會準備普渡，而新北市少年輔導委員會與警方則發揮創意，宣導反毒，在板橋大遠百1樓戶外廣場舉辦劇場，邀請民眾免費觀賞互動，以「今日吸毒，明年普渡」為主題，嚇阻大小朋友勿觸毒品。

新北市警局少年隊長林柏宏表示，疫情降為2級後，許多青少年在家悶壞想找樂子，很容易在面對外界誘惑時尚失自制力，一不小心就有可能涉毒，因此警方想要以不同的方式宣導反毒重要性，這次劇場活動落實實名制入場外，也同步開放線上直播，與板橋大遠百、橙智國際教育顧問有限公司合作，現場除了準備創意氣球、繪本展演、反毒劇場及有獎徵答外，也邀請民眾與劇場人員互動，提升拒毒知能與觀念。

新北市政府少年輔導委員會督導王鄉齊強調，少年輔導工作與防疫工作都是刻不容緩且艱鉅的任務，降級後少年開始活絡，若沒有正向的休閒活動又缺乏正確的知識觀念，將會大幅提升觸法風險，若民眾有興趣或想觀看劇場演出，可以到臉書（https：／／www.facebook.com／newtaipeiyouth ）按讚、參與直播。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！