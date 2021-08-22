2020東京帕拉林匹克運動會將於8月24日登場，中華代表團帶著蔡英文總統及國人的祝福於今日啟程出發前往日本。選手們對於能參加全世界肢體、視覺及智能障礙者競技水準最高的運動盛會，掩藏不住內心的興奮，並表示已經做好準備，要在帕運競技舞台上，與來自世界各地的選手一較高下。

這次中華代表團隊職員總共38人，分為三梯次出發，先遣人員已於18日抵達東京，處理賽會註冊等工作事宜，今日出發人員計有32人，第三梯則是8月27日前往。為讓所有團員都能充分了解運動禁藥、防疫措施及各項應注意事項，本次組團窗口中華民國殘障體育運動總會表示，21日下午已召開線上行前說明會，所有的選手、教練及職員也都全數出席，為這次東京帕運做足準備。

教育部體育署表示，為了協助選手備戰東京帕運，自108年12月起，體育署挹注更多資源，全力支持選手的需求，並拉長備戰準備期；另外為因應東京目前疫情的狀況，也協助組團單位盡力做好各項防疫工作，讓選手們能無後顧之憂，締造佳績。