金門今天又在小金門查獲來自對岸的橡皮艇偷渡客，落網陸籍男子與過去偷渡客說法一樣，都是嚮往台灣民主自由，才想渡海過來看一看。海巡隊依法先行隔離檢疫，進一步查詢真正動機。

這已是與大陸僅有一水之隔的金門，繼17日在官澳海域查獲3名從對岸偷渡返台的國人、18日在大擔海域查獲搭乘橡皮艇偷渡的陸客後，1周內第3次查獲的偷渡案件。

海巡署研判與對岸在16日結束休漁期，停止嚴格的出海管制後，讓有心人趁機混水摸魚，正實施擴大掃蕩的海、岸巡隊已加強警戒，嚴防類似情事一再發生，帶來疫情和治安風險。

海巡署指出，今年中午11時13分許，金門岸巡隊烈嶼鳳嘴守望哨回報，在鳳嘴海域（烈嶼西南方）發現不明橡皮艇，經與金防部猛虎嶼海面觀測哨核對，確認為橡皮艇，船上1人，並通報線上艇前往查處。

迄11時27分，線上艇cp1022及pp3573抵達鳳嘴海域搜尋，在距岸約200公尺海上發現1艘橡皮艇，初步詢問為中國籍男子，即逕依目前防疫規範押返海巡隊偵辦。

海巡說明，以往陸客偷渡工具花樣很多，有大木桶、橡皮艇、保麗龍板、船筏，甚至於水上摩托車，最近幾年以橡皮艇較多，原因可能是價格低廉，且在對岸即可上網購買。