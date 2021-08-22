美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天展開亞洲訪問行程，在美國混亂撤出阿富汗、塔利班（Taliban）接掌阿國政權之後，賀錦麗此行將再次保證美國對亞洲承諾。

強硬派伊斯蘭主義組織「塔利班」1週前重掌政權後，數以千計人拚了命試圖逃離的景象，讓美國身為全球超級強權的地位再蒙陰影。

賀錦麗此行將試圖緩減各界對美國可靠度的疑慮，美國高官表示，「副總統會在此行中表明，我們對這個地區確實有持久承諾」。

賀錦麗是亞非裔美國人，母親是印度裔。

她今天抵達新加坡，明天隨即展開訪問行程，拜會星國高層。訪星期間，賀錦麗將與新加坡總統和總理會面，並造訪樟宜海軍基地（Changi Naval Base），在那裡登上正在訪問新加坡的美軍艦艇杜爾沙號（USS Tulsa）發表談話。

她此行中的越南行程引發爭議，一些人認為，美國部隊奮力要把美國人、其他外國人和阿富汗盟友從喀布爾機場撤離，她卻選在此時造訪越南這個共產主義國家，根本就是聽不進去別人聲音。

但美國官員表示，賀錦麗行程早在阿富汗崩解前即已計畫，賀錦麗此行著重的，將是華府在亞洲更廣大的戰略目標。

賀錦麗此行，是美國高階官員最新造訪亞洲行程。歷經川普波瀾不斷的執政之後，拜登政府尋求打造能與中國抗衡的聯盟，重啟與亞洲關係。

白宮官員表示，在中國挑戰美國印太政治影響力與優勢地位之際，東南亞國家對美國仍具有戰略與經濟重要性」，「並未隨著阿富汗而改變」。