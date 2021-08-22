1名網友日前點外送餐點時，在備註欄提醒店家要放「真正會辣的辣椒」，沒想到他收到餐點時，發現店家在餐點外竟放了「整根生辣椒」，讓他傻眼地說「你的辣椒讓我心碎」、「餐廳沒錯是我錯」；其他網友則留言笑說，「老闆送辣椒叫妳自己切」、「現在流行原型食物，夠原型」。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前點了外送餐店，並在點餐時特別在備註欄提到「要辣椒要會辣的」，希望店家製作餐點時能放「真正會辣」的辣椒，沒想到等到他收到餐點時，他打開包裝竟哭笑不得，原來店家在餐點內放了「完整1根」的辣椒。

1名網友日前點外送餐點時，在備註欄提醒店家要放「會辣的辣椒」，沒想到他收到餐點時，發現店家在餐點外放了「整根生辣椒」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友PO出照片笑說，「餐點送到打開一看，一根紅辣椒，老闆你抖音看太多了，你的辣椒讓我心碎」，最後說老闆讓他又哭又笑，「餐廳沒錯是我錯」；其他網友留言說，「吃一口飯（麵）咬一口辣椒」、「老闆送辣椒叫妳自己切」、「他不知道你要多辣？直接給你自己咬」、「現在流行原型食物，夠原型」、「原型食物耶！老闆很讚」、「老闆太可愛了」、「老闆義無反顧選擇最天然道地的食材，並且完整的送到您面前，由此可見人間充滿愛」。

其實，外送餐店要「加辣」鬧出的笑話不少，先前有其他網友也在備註欄寫道「麻煩加辣備註看一下好嗎？上次標記了完全沒加辣」，結果餐點送來還是沒有辣；也有1名網友幫公司主管訂外送雞排，在備註欄寫「主管要吃，請（加）超大辣，辣爆牠（他）！」讓外送員相當傻眼。