高端疫苗明(23)日開打，不過高端保護力仍備受遲疑，台大小兒感染科醫師李秉穎表示，目前腺病毒疫苗、mRNA及蛋白疫苗這三大類疫苗中，保護力最高的為mRNA疫苗，保護力約為95%，其次是蛋白疫苗，美國研發的Novavax保護效果可達90%，而同樣為蛋白疫苗的高端，保護力差不多在85-90%。

對於冰島出現打疫苗後仍確診的「突破性感染」，其中施打嬌生疫苗的比例最多，李秉穎20日在政論節目《年代向錢看》中解釋，嬌生與AZ疫苗都是腺病毒疫苗，是利用活的腺病毒做為載體，設計上有先天的問題，第二劑能加強的保護效果有限，保護力約只有70%，以致於後續發生突破性感染機率較高。

李秉穎指出，目前三大類疫苗中，屬mRNA的BNT與莫德納疫苗保護效果最好，約有95%，其次是蛋白疫苗的Novavax與高端，Novavax保護力達90%，高端則在85到90%之間，再來才是嬌生與AZ的腺病毒疫苗，保護力約70%，因此保護力越差，發生突破性感染的機率就越高。

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增6例本土及4例境外移入病例，其中2例境外移入個案中，有完整打完2劑疫苗後仍發生突破性感染，累計國內突破性感染個案目前共19人，分別有8例是施打BNT疫苗、5例施打AZ，施打莫德納與嬌生的各3例。