紐西蘭今天通報新增21例COVID-19確診，讓境內這波Delta變異株疫情累計染疫人數增至72人。紐西蘭政府承認，由於當前疫情難以遏制，先前訂下的「清零」目標可能無望實現。
在新增的21例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者中，20人集中在紐西蘭最大城奧克蘭、1人在首都威靈頓；其中5人住院，但無人重症。
紐西蘭COVID-19防疫部長希普金斯（Chris Hipkins）宣布，上週在奧克蘭冒出的群聚感染案新增21人染疫。這起群聚案終結紐國長達半年的零本土感染紀錄，同時導致全國封城。
希普金斯指出，高傳染力的Delta變異株造成這波疫情較以往更難控制，也讓政府的清零策略浮現「重大問題」。
他向紐西蘭電視台（TVNZ）坦言：「儘管全世界已做好最萬全準備，但（Delta變異株的）傳染規模和傳播速度仍讓我們的系統承受巨大壓力。」
他強調，Delta變異株「不同於我們以往在這場大流行處理過的任何狀況。它確實改變一切，讓我們所有現行準備措施開始顯得不夠恰當，也讓我們長期計畫的前景面臨相當大的問題」。
由於紐西蘭這波疫情擴散至2大城市以外地方，這個擁有510萬人口的太平洋國家正在實施嚴格的封鎖令，直到24日午夜為止。
根據紐西蘭衛生部提供的數據，自從COVID-19疫情去年爆發至今，紐國累計僅2660人染疫、26人病故。
希普金斯表示，紐西蘭已完整接種疫苗的人口約100萬。
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