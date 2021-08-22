因應中央流行疫情指揮中心宣布延長全國第2級警戒，澎湖國家風景區管理處於24日起針對轄內水域遊憩活動調整防疫措施：

(一)在非群聚情形、保持社交安全距離及活動前後配戴口罩下，可從事游泳、浮潛及潛水活動。

(二)可全程配戴口罩情況下，開放操作騎乘器具之水域遊憩活動，如乘騎風浪板、滑水板、衝浪、拖曳傘、水上摩托車、獨木舟、泛舟艇、香蕉船、橡皮艇、拖曳浮胎、水上腳踏車、手划船、風箏衝浪、立式划槳等各類器具之活動。

(三)業者帶客從事水域遊憩活動，應採取實聯制、量測體溫、自主健康聲明、每週自主篩檢及記錄、工作人員名單造冊、器材清消等，並提供個人夾鏈袋或個人臨時置物櫃（或置物籃），供人員下水前收納口罩，於上岸需立即後戴上口罩，以減少感染風險。

(四)教練於教學或訓練時，應配戴防水口罩或面罩，帶客從事浮潛、水肺潛水及自由潛水，每人每次指導人數降載50％。

(五)澎管處轄管室外淋浴設施，採實聯制、淋浴前後戴口罩、專人定時清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離。

澎管處表示，以上若違反相關規定，且經現場人員勸導不聽，將通報相關單位依傳染病防治法處理。

另呼籲遊客若身體出現不適，請撥打免付費防疫專線1922，配戴口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。