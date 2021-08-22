新冠肺炎這2年來威脅全球人民生命健康，也重創經濟發展，其中，因為疫情，許多好萊塢大片不是上映檔期一延再延，甚至乾脆直接不上院線，只在串流平台播出，對收益來說影響甚鉅，而漫威新片《黑寡婦》在台上映部分，正好閃過本土疫情而幸運進了電影院，但事實上迪士尼是安排「院線+串流平台」方式推出，讓女主角史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)怒告違約，如今又有新進展，迪士尼方面律師團要求將此案轉為私人仲裁，但史嘉蕾方面可不買單。

漫威大片《黑寡婦》上映後叫好叫座，但私下史嘉蕾卻與迪士尼展開違約官司，據悉，史嘉蕾方面認為當初合約簽訂，她除了片酬還有票房分紅，因此代理人很自然提醒要求漫威《黑寡婦》只能在院線上映，不過最終卻是除了院線外，《黑寡婦》也在付費串流平台「DISNEY+」上架，史嘉蕾方面認為這影響其收益，讓她至少損失5000萬美元（約台幣15億）的分紅，因此提告迪士尼違約。

據《USA TODAY》報導，如今此事鬧得全球皆知，雙方各自表述，迪士尼認為《黑寡婦》在全美超過9000個大螢幕上映，遠超過她合約上寫的1500個，目前全球總票房來到近4億美元，而「Disney+」訂閱戶有高達1億2500萬美元收益，這也會分紅給史嘉蕾，但其公司不接受。

迪士尼方面的律師團隊要求史嘉蕾將官司轉為私人裁定，但史嘉蕾的律師立刻回絕，更說迪士尼這分明是自知理虧又厭女，才會動不動就要求私下解決，反嗆：「為何迪士尼怕這條案子公開審理？」，迪士尼方面則表示，在疫情時期，《黑寡婦》在美國上映首周周末開出8千萬美金票房，已經是非常亮眼的成績，甚至超越《玩命9》，甚至比疫情前那些上映的漫威電影有著更好的票房開盤，來解釋他們沒有刻意分散《黑寡婦》的票房收益，讓史嘉蕾分紅減少，反倒認為是史嘉蕾方面在斤斤計較。

但史嘉蕾方面的意見是相反的，覺得不能劇院獨家上映，一來就是違約，再者他們握有鐵證，證明上串流平台，就是會嚴重打壓票房，但拉抬「Disney+」訂戶數。