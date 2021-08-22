海巡署查獲走私品種貓，農委會防檢局將154隻走私貓全數安樂死，引發各界關注，總統蔡英文和農委會主委陳吉仲21日晚間也都火速在臉書上發文滅火。不過，藥師林士峰指出，相較於面對貓咪被安樂死的輿論壓力，蔡政府對採購BNT疫苗的後續處理卻沒有這麼高效，「我們期待的政府，到底是認真做事造福社稷？還是高效率的公關公司？」

林士峰今(22日)在臉書上表示，154隻貓安樂死事件造成輿論壓力，總統蔡英文、農委會主委陳吉仲、防檢局週末深夜火速發文滅火扛責任，但他覺得十分奇怪的是，民間團體申請購買BNT疫苗後，政府的後續處理，也沒看有如此高的效率。林士峰認為，是疫苗不缺嗎？看來不是，我們期待的政府，到底是認真做事造福社稷？還是高效率的公關公司？

網友們也留言回應，「柯P也有對貓被安樂死一事發文，蔡是不想輸柯P吧」、「台灣貓奴眾多、代表選票也多，每次選舉前一些政治人物跟貓的合照就會在貓社團間不斷轉傳」、「這真的不知道說什麼」、「我也真的訝異能看到我們公務人員有這種高效率」。

此外，農委會今(22)日召開記者會表示，主委陳吉仲表示，基於狂犬病等疾病伴隨走私動物進來，防檢局才在理性與專業判斷下執行安樂死，「各界的聲音我們都有聽到，我做的決定我負責。但希望對防檢疫人員的批評到此為止」。