國大陸名列全球粗鋼產量第7之的鞍山鋼鐵集團近日獲准合併位列全球第19的本溪鋼鐵集團，合併之後其鋼鐵總產量為每年5555萬噸，躍居全球第3位。鞍鋼的全球排名將僅次於排名第1的中國寶武鋼鐵與排名第2的盧森堡安賽樂米塔爾(Arcelor Mittal)鋼鐵公司。近期大陸國營企業快速合併，體量與實力更大更強，但民間企業卻遭連續整頓，形勢極不樂觀。

綜合陸媒報導，遼寧省國資委將持有的本鋼集團股權無償劃轉予鞍鋼集團，已獲得遼寧省政府批准，此後鞍鋼集團將持有本鋼集團51%的股權，本鋼集團成為鞍鋼集團的控股子公司。

世界鋼鐵協會今年6月公佈的《世界鋼鐵統計數據2021》顯示，2020年，鞍鋼集團粗鋼產量3819萬噸，位列全球第7；本鋼集團粗鋼產量1736萬噸，位列全球第19位。鞍鋼集團和本鋼集團合併以後，雙方總產量將達到5555萬噸，超過河北鋼鐵鋼集團的4376萬噸，位列全球第3。

鞍鋼集團在中國東北、西南、華北、東南、西南等地擁有生產基地，掌握著中國遼寧、四川和澳洲卡拉拉等地的鐵礦資源。2020年鞍鋼集團公司以314.68億美元的營收，位列《財富》世界500強名單第401位。

近年來，國內鋼鐵行業合併重組步伐明顯加快，行業頭部企業產業集中度也明顯上升，但相較於行業發展的目標，仍有較大差距。

山東鋼鐵今年7月公告稱，山東省國資委正與中國寶武集團籌劃對山鋼集團戰略重組，可能導致公司控股股東以及實際控制人變更。中國寶武目前粗鋼產量1.15億噸，位列全球第1；山鋼集團粗鋼產量3111萬噸，位列全球第10。雙方若最終合併，中國寶武的總粗鋼產能將逼近1.5億噸，占大陸鋼產量的14%左右，繼續穩居粗鋼產量世界第一的位置。

《美國之音》指出，2家大型國企的併購符合中共總書記習近平要國企做大做強的理念，與目前中國大型民企所面臨的艱困局面形成了鮮明的對比。在過去的半年多時間裡，從網路巨頭阿裡巴巴到科技巨頭騰訊，從外賣連鎖店美團到網約車平臺滴滴步行，從網路銀行螞蟻金服到新東方等教培行業的龍頭老大，許多大型民企接連遭遇監管部門的調查和處罰，進入了它們創立以來最嚴峻的生存危機。

中國是世界最大的鋼鐵生產巨無霸，今年預期鋼鐵產量達到3.32億噸，超過世界其它所有國家的鋼鐵產量的總和。