人和人交往時，經常透過言行舉止來了解對方，但有些人卻表裡不一，實際的性格和表現出來的模樣並不一樣。《搜狐命理專欄》近日發文，指出有4個星座在人前人後擁有2種樣貌，要實際和他們相處以後，才能了解真正的他們。

1、雙魚座

雙魚座看似單純、沒什麼心眼，一般人很少會把他們和「心機」聯想在一起，但他們確實擁有一些小心機，很多時候他們沒有說出口，不代表他們不懂、不知道，只是認為沒有必要把話說得太清楚，讓雙方都感到尷尬，雙魚座在沒心沒肺的外表下，其實藏有八面玲瓏的內心，和他們相處久了就會發現，雙魚座並不是眾人所想像的「傻白甜」。

2、天蠍座

天蠍座是典型的外冷內熱，雖然他們外表看起來冷冰冰的，很難接近、相處，但只要和他們混熟了、變成朋友，就會發現不一樣的世界，天蠍座對自己親近、信任的人都會無條件付出，並且很容易心軟，不管朋友提出什麼要求幾乎都會答應，因為在他們心中有一個「英雄情節」，認為自己就是應該要幫助身邊的人。

3、射手座

射手座總是表現出一副非常熱情的樣子，好像跟每個人都可以打成一片，但其實和他們相處久了就會發現，射手座其實是個外熱內冷的星座，真正能夠走進他們心裡的人並不多；大多數時候，他們看似十分健談，但其實對大家都有防備，不輕易相信別人，而且他們不喜歡給別人添麻煩，同樣也不希望別人增加自己的負擔，就算是朋友也不行。

4、雙子座

雙子座是個性格非常極端的星座，他們不是面無表情，就是笑得十分誇張，心情總是陰晴不定，讓人很難猜到他們下一秒會有怎樣的情緒和反應，也因此許多人都會認為雙子座不太重感情，但事實上他們心思很細膩，只要喜歡上一個人，或是在乎某一個朋友，他們也會因為對方而有難過、開心等多樣的心情，只是他們不會把這些變化表現在臉上。