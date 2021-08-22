海巡署日前查獲的154隻俄羅斯藍貓等名貴貓遭檢疫單位迅速撲殺，引發各方議論，今(22)日農委會主委陳吉仲召開記者會提出建議走私動物刑罰加重到7年以上、無合法來源販售寵物將直接開罰300萬元等作法，動保團體回應，農委會應設置動保警察深入調查走私產業，並納入各方意見作為後續修法的參考。

中華民國動物保護協會、中華民國關懷生命協會、中華民國寵物食品及用品商業同業公會、台灣動物平權促進會、台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣愛狗人協會、世界愛犬聯盟、亞太小動物獸醫師聯盟等發出共同聲明。

該聲明表示，走私來自疫區的動物被沒入後撲殺，主要理由是防疫，避免更多動物感染疫病、甚至死於非命的風險，於法有據，也是國際慣例。但如果走私的共犯結構沒有被瓦解，違法寵物消費市場還在，殺頭生意有人做，走私就會繼續，偶爾被查獲曝光的走私案，只是冰山一角，何況送命的不是走私者，而是無辜的動物。

依據媒體報導，海巡署是接獲密報，才與警方成立專案小組，並在台南安平外海攔截下「順發886號」漁船，林姓船長也坦承是向其他船舶接駁這些寵物貓，準備走私來台，而且尚未拿到報酬就被查獲。

聲明指出，撲殺走私貓隻的法源是《走私沒入動物及其用品處理作業程序》，其雖賦予行政裁量彈性，但其上位法律包括《懲治走私條例》、《海關緝私條例》與《動物傳染病防治條例》等，均無動物必須立即被宰殺或銷毀的規定，呼籲立法院及行整部門必須廣納更多聲音，以利後續法律與配套的周延。

此外，歷年來無數被走私，無辜遭撲殺的各種不同動物，其採取的撲殺方法究竟為何？是否完全符合動物福利與人道原則，政府也應透明公開讓社會監督。

聲明表示，海巡署和防檢局在第一時間對外宣稱貓的數量是250隻，後來又說是200隻，最後是154隻，相差96隻。而上下游接收、販賣走私動物的業者追查，是否會因動物已遭撲殺就終止？台灣社會更應正視設立「動保警察」的議題，才能讓傷害動物的案件獲得重視。因為類似涉及刑事犯罪的動保案件，並非動物保護檢查員的行政職權可以涵蓋，農委會唯有設置專責專職的動物保護警察，徹底追查類似案件，才能充分究責，防患未然。