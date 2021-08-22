基隆市一名年約60歲謝姓男子因缺錢花用，於3月29日晚上搶奪吳姓計程車司機車輛及身上現金，並駕車逃往宜蘭，僅花105元買飲料、香菸，沒多久遭警方逮捕。基隆地院近日審結，依加重竊盜罪，處有期徒刑7年6月，全案可上訴。

據了解，謝男失業1年多，因缺錢花用，心生歹念在住家附近攔下計程車，上車後坐在駕駛座右後方，向司機表明要前往六堵工業區，吳姓司機開車至七堵區工建路時，謝男竟趁四處黑暗僻靜，拿出預藏的折疊刀，抵住司機頸部，並喝令交出身上財物，吳姓司機嚇得拿出身上現金、手機。

判決指出，謝男認為財務不足，拿出膠帶綑綁司機雙手，要求不能抗拒，並持摺疊刀脅迫司機下車，將人丟在路邊，隨即駕車往宜蘭縣礁溪鄉一帶逃離，途中更拿盜得的現金購買香菸、飲料。吳姓司機被丟包後，嚇得跑到外圍向路人求救。

基隆市警局第三分局獲報後，與刑警大隊組專案小組偵辦，調閱現場及周邊監視器、分析車行軌跡，發現謝男行駛國道5號往宜蘭逃逸，立即通報國道警察及宜蘭警方攔查涉案車輛，最終由礁溪警分局設置攔截點，將謝男攔下，帶回偵辦，詢後依強盜罪嫌移送地檢署偵辦。檢方訊後，依加重強盜罪起訴。

法官審理時，謝男律師辯護指出，謝因身體狀況不佳、經濟困窘，才會鋌而走險犯案，但損害情節非重，另衡酌其犯罪手段，若量處7年以上有期徒刑實屬過重，請求依刑法第59條規定減刑。

法官指出，謝男貪圖他人財物，預謀對不特定計程車司機犯攜帶兇器強盜犯行，對社會治安造成影響甚鉅，另觀其犯罪原因、環境及背景，並無特值憫恕之處，無援引刑法第59條規定酌減其刑，依加重竊盜罪，判處有期徒刑7年6月。

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