不肖人士利用漁船走私大批貓咪，許多貓奴與民眾對於數量到底有幾隻存疑，農委會動植物防疫局高雄分局長傅學理22日表示，當時海巡署高雄查緝隊移交給他們時只說有62籠，後來在人道處理後計算，確定是154隻名貴走私貓。

在漁船上到底有幾隻貓咪，有網友對此數字存疑，認為是否存在校正回歸或黑數，不然，從200到250隻，最後卻回歸成154隻，差距頗大。傅學理說，當時海巡署在移交給他們的時候並沒有明確說有多少數量，只說有62個籠子，有的籠子裝兩隻成貓、有的裝4到6隻幼貓不等，所以產生差異。

海巡署高雄查緝隊解釋，當時查獲這些貓籠時，現場擁擠、不易清點；由於8月21日凌晨2時已進行16籠共計60隻，剩餘的46籠於8月21日下午分批執行，後來工作人員打開籠子，詳細清點後，發現剩餘貓籠均為體型較大之成年貓類，每籠約2隻，所以產生計算上的落差。

至於為何只函送高雄地檢署？高雄查緝隊說，起初對貓咪的品種無法確認，55歲林姓船長也謊稱是台灣貓，經請示檢察官，檢方請海巡人員先弄清楚後再函送。