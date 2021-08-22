取自蔡英文臉書

取自蔡英文臉書

四年一度的帕拉林匹克運動會24日將在東京開幕，我國代表團今天啟程前往。蔡英文總統在臉書逐一介紹我國選手，祝福他們和代表團展現出最棒的自信和鬥志，也請國人一起為選手集氣。

蔡英文表示，今天早上，帕運代表團已經出發前往東京！「我要再一次向大家介紹這些了不起的選手」：在田徑方面，有參加跳遠項目、立志要讓世界看見台灣的楊川輝，以及參加標槍項目、在賽場上總是盡全力用心體會的劉雅婷。

在桌球方面：曾在2016年里約帕運獲得桌球男子團體銀牌的程銘志、42歲後拿起球拍拚戰賽場十多年的盧碧春，以及默契一流的雙打組合田曉雯、林姿妤。

柔道有第三度參加帕運、人生與柔道緊密連結的李凱琳；羽球有不斷超越自己、第一次拚進帕運賽場的方振宇；游泳是年僅19歲、即將游向世界舞台的「水中蛟龍陳亮達；健力有擔任國手21年、始終勇敢追夢永不放棄的林亞璇。

她祝福選手和代表團所有後勤夥伴一切順利，在帕運殿堂展現出最棒的自信和鬥志！「也請大家點開圖卡，一起為選手集氣，更別忘了在8月24日到9月5日賽事期間收看轉播！」並喊話「台灣加油」「不被擊倒的精神」。