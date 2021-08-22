在本屆東京奧運田徑場上出現了許多精采時刻，而奧運結束大家也別擔心看不到刺激的田徑比賽，因為世界各國好手整個年度都會努力「衝刺」，為大家帶來最精采的比賽，今天在俄勒岡州舉行的《Prefontaine Classic》100公尺賽事相當刺激，9位選手中有8位跑進10秒內，堪稱是一場飛毛腿對決，競爭程度空前激烈。

Thank you all so much for the continuous love and support. #Godsglory #SITE pic.twitter.com/ibRpuxrcum — Andre De Grasse (@De6rasse) August 22 2021

這次100公尺冠軍由加拿大葛拉斯(Andre De Grasse)拿下，他在東京奧運奪下三面獎牌，今天再次展現實力，以9秒74擊敗眾家好手，不過這場比賽他可不輕鬆，因為9位選手差距都不大，其中第二名美國好手柯利(Fred Kerley)跑出9秒78，第三名貝克(Ronnie Baker)則是9秒82。

另外除了以上三位，布魯梅爾(Trayvon Bromell)9秒86排在第四，諾曼(Michael Norman)9秒90第五，蓋特林(Justin Gatlin)9秒93第六，而第七和第八名也都跑進10秒內，所有人的差距非常小，葛拉斯能贏下冠軍相當不容易，而且裡面有多位美國名將，非常不好惹。

葛拉斯賽後表示：「奧運已結束，這次本來對自己期望不高，只是上場比賽，希望玩得開心，大家表現都太棒了，很多人都跑進10秒內，已有段時間沒出現這種情況，能參與到這場比賽真的很棒。」葛拉斯展現了運動家精神，也直言這場比賽並不容易。

葛拉斯今年26歲，身高176公分體重68公斤，在田徑項目專長是短跑，曾於2013泛美運動會100公尺奪銀，2016年泛美運動會100公尺奪金，2015年北京世錦賽和2019年度哈世錦賽則都是銅牌，奧運的部份曾於2016里約奧運100公尺奪銅，本屆東京奧運也是銅牌。