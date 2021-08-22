1名女網友日前走進電梯時，手機不慎掉落到電梯與樓層間的隙縫裡，手機當場從6樓摔到1樓，讓她相當崩潰，不過幸運的是，手機經電梯工人救回後竟只有手機殼擦傷，本體毫髮無傷；而她在貼文中多次提到手機殼品牌，就有其他網友質疑是業配，她則親自回覆絕非業配，也有其他網友說手機殼太厲害，已下單。

該名女網友在Dcard上發文表示，她日前一邊滑手機一邊走進家中電梯，沒想到正當電梯準備關上門時，她的手機竟意外滑落，當場就掉落到電梯口與樓層間的隙縫中，她隨後趕緊到警衛室說明狀況，在電梯工人趕來的過程中，警衛告知她手機恐怕兇多吉少，「當然我也不抱什麼期望，但我不到一個月前才換12mini阿，心真的像碎掉一樣」。

女子走進電梯時，手機不慎掉落到電梯與樓層的細縫裡，當場從6樓摔落到1樓，不過幸運的是，手機經電梯工人救回後竟只有手機殼有擦傷，本體毫髮無傷。（翻攝自Dcard）

該女網友說，最後手機被撿回後，竟奇蹟似地僅有一點外殼擦傷，手機照舊能使用。（翻攝自Dcard）

該女網友說，最後手機被撿回後，竟奇蹟似地僅有一點外殼擦傷，手機照舊能使用，她說手機被救回來時，手機畫面還停留在她原本使用的畫面，她覺得自己相當幸運，事後還買了1張彩券，「雖然我覺得我這輩子的幸運大概都已經用在我的手機平安無事這件事上面了，但我相信大難不死必有後福」，更提醒其他網友進電梯時不要滑手機。

不過該女網友在PO文中提到她是使用某品牌的手機殼，造成不少網友留言認為是在業配該品牌，原PO事後補充強調沒有業配，只是單純分享此事件與好物而已；也有網友紛紛留言喊已下單買手機殼，「已下訂單」、「我的老天，最近在觀望的我想下單了」、「雖然像業配但我被燒到了，秒下單」。