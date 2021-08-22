桃園市資訊科技局導入「智慧人流控管系統」，首先在桃園市竹圍漁港魚貨直銷中心使用。（桃園市資科局提供）

疫情逐漸趨緩，隨著疫情警戒降為二級，各公共場所人流大增，為降低管理負擔，桃園導入「智慧人流控管系統」，首先在桃園市竹圍漁港魚貨直銷中心進行市場人數控管，23日還會新增偵測口罩佩戴功能，減輕工作人員負擔。

桃園市資訊科技局長余宛如表示，這套系統運用影像辨識自動偵測人流，配合魚市場室內人流總量管制，取代傳統以人力計數場內人數，能有效減少市場管理負擔，是趨勢也是必要。尤其週末假日，竹圍漁港可能湧現大量人潮，AI影像辨識技術可協助管理人員有效控管魚市場的入場人數，進場的螢幕顯示場內容留人數，讓進場民眾一目瞭然，不僅避開人潮，降低群聚感染風險，減少管制進場時可能造成的紛爭，也讓市民入場前，能先瞭解室內容留情形，安心逛魚市場。

余宛如更指出，23日預計再增設偵測口罩佩戴的功能，一旦發現有未戴口罩的民眾進入，螢幕會閃爍警示，協助管理人員在第一時間攔阻違規脫罩者，強化防疫安全。