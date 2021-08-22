桃園市文化局在大溪老街施作騎、牌樓及燈光照明修繕工程，不過福仁宮屋頂照明部分，卻將燈柱誤設在其他機關公有地上，還是遭其他民眾指認才趕緊停工。文化局澄清，廟方誤認位置，已經重新指認。

桃園市政府文化局爭取文化部再造歷史現場計畫補助，辦理大溪區老街包含和平路、中山路與中央路騎、牌樓及燈光照明修繕工程，今年初開始施工，預計10月底完工。主要是希望增加對老街牌樓照明設備，讓遊客在夜間逛老街時，也有一番風景。文化局說明，過去雖也有夜間照明設備，但無法凸顯牌樓特色，此次採用LED條燈，會更聚焦在牌樓。

不過有讀者投訴，日前文化局要求包商在福仁宮施作燈柱，不過有眼尖民眾發現，包商施作的範圍屬於國有財產署所有，經通知後，包商連忙停工。讀者也說，包商因為被通知錯誤地點，都已經施作，卻要自行修復原狀，實在不公平。

文化局則說，福仁宮是大溪老街重要節點，因此燈光照明也涵蓋福仁宮，預計在福仁宮前空地，設立燈柱，投射到其屋頂，施工前有請福仁宮確認位置，但發現錯誤後已經停工，日前也有現勘，請福仁宮確認正確位置。