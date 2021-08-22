距離2022年地方大選，剩下一年多的時間，選舉結果恐影響2024年總統立委大選，目前各政黨已積極布局。民進黨內知情人士表示，在2022雙北市長的布局，衛福部長陳時中可能出戰台北市長、前交通部長林佳龍則可能出戰新北市。

衛福部長陳時中之前因防疫有成，民調始終維持在7成左右，甚至一度突破90%。但是從5月中本土疫情爆發後，陳時中的個人聲望遭重挫，不過看來陳時中仍是民進黨2022台北市長最強候選人。

根據《風傳媒》報導，民進黨某派系人士就指出，在本土疫情爆發前，陳時中民調落後國民黨立委蔣萬安僅3%；但在本土疫情爆剛爆發的最糟時刻，陳時中的民調都還有2成多，落後蔣萬安未超過10%。民進黨內其他可能人選，如基隆市長林右昌、民進黨台北市黨部主委吳怡農、前文化部長鄭麗君，和國民黨立委蔣萬安作對比民調，都遠不及陳時中，雖然本土疫情爆發後，陳時中聲望重挫，但從民進黨內民調來看，能跟蔣萬安一戰北市的，只剩下陳時中。

另外，新北市長侯友宜過去一年多在防疫工作上的表現受到肯定，民調仍然高居第一。民進黨內高層針對2022年新北市長選舉布局指出，前交通部長林佳龍雖然因台鐵太魯閣號事故而下台，但林佳龍的個人資歷完整，若去挑戰高難度的新北市長，他和陳時中，應可幫民進黨撐住北台灣。