曹雅雯、賴慧如私下是超級姊妹淘。（民視提供）

賴慧如與謝金晶、黃露瑤、JR紀言愷一起捐贈防疫物資給台北市警察局。（民視提供）

賴慧如與好友一起捐贈防疫物資給台北市警察局。（民視提供）

藝人賴慧如在民視八點檔《黃金歲月》演出秀場的「動感阿嬌」，屢獲觀眾的心，人氣扶搖直上。賴慧如與21日剛再度奪下金曲獎台語歌后的曹雅雯，同為《明日之星》選秀節目出道，兩人私下更是無話不談的姊妹淘，之前兩人就經常會互住對方家裡，一起煮飯、小酌聊心事。賴慧如表示，從一開始宣布入圍名單，就認定好友一定會得獎，宣布當下，她開心到尖叫連連，直說「實至名歸」。她透露早就有準備了一瓶香檳王要私下為閨蜜好好慶功！

在疫情期間賴慧如也號召許多朋友一起做愛心公益，包括鳳凰藝人捐物資、《黃金歲月》製作人捐醫療口罩，她也都參與其中。日前她得知第一線的警察人員也相當需要防疫物資，特地找了友人高建碩及圈內好友謝金晶、黃露瑤、JR紀言愷以及慈濟法善慈會一同捐贈送給台北市警察局。賴慧如表示之前有送一波給醫護人員，後來聽友人說警察人員也很需要，朋友們也一起共襄盛舉，讓她直呼真的很感動。

而同公司的郭忠祐日前加入《黃金歲月》，賴慧如表示郭忠祐第一次的民視八點檔初體驗表現超棒的，比她的第一次初登場厲害多了，平常有空閒的時間，也會陪他對戲，而且郭忠祐也對自己的演出很要求，像日前在《綜藝大集合》錄影後台，郭忠祐也抓緊用餐時間，請賴慧如陪他一起做劇本功課，就是希望在戲劇表現能夠讓觀眾為之一亮。