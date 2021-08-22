美國宣布從阿富汗撤軍，民兵組織塔利班迅速奪權，然而在美國、英國、加拿大等西方大國相繼宣布未來不會承認塔利班為正式政權後，包括國際基金貨幣組織在內的機構，紛紛停止經濟協助，未來塔利班領導下的阿富汗將面臨嚴重經濟危機。

CNN報導，前阿富汗央行行長Ajmal Ahmady表示，塔利班奪權後將面臨制定經濟政策與治理財政的麻煩，「對阿富汗的人民而言，經濟將成為最重要的問題，目前尚不清楚誰會為塔利班制定經濟議程，這是他們最棘手的問題。」

報導指出，阿富汗最緊迫的財政問題是整個國家已耗盡僅存的美元，這對於貿易逆差非常大的阿富汗是一場災難。事實上，在塔利班攻下首都喀布爾的前幾天裡，阿富汗的美元流通就因衝突和混亂陷入困境。

此外，美國也宣布凍結阿富汗央行在美國存放的資產，以防止資金流向塔利班，不僅如此，國際貨幣基金組織（IMF）停止對阿富汗的4.5 億美元的資金協助，這筆資金原定在下周給予阿富汗政府。

Ajmal Ahmady說：「這種情況將給塔利班和阿富汗人民造成經濟困難，具體而言，阿富汗的貨幣將貶值，進而引發通貨膨脹，包括食品價格將會瘋狂上漲。」

由於阿富汗極端的財政問題，Ajmal Ahmady預測難民潮將會因此大量增加，「塔利班將會進行嚴格的資產管制，首先會減少獲得資金的管道，導致財政緊縮、實際收入下滑的情形，而從中長期來看，難民潮會開始增加。」

Ajmal Ahmady懇求國際社會持續關注阿富汗人民的處境，「如果不是透過政府，就是通過聯合國和非政府組織，人道主義的援助不僅需要保留，而且要在未來幾天甚至幾個月內持續增加，我非常擔心過去的歷史會再重演。」