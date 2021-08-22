塔利班（Taliban）部分高層領導人齊聚阿富汗首都喀布爾，討論組成新政府，當中包括阿富汗最恐怖好戰分子團體哈卡尼網絡（Haqqani）的代表。

哈卡尼網絡被指控犯下部分近年來死傷最慘重的攻擊行動，奪走平民、政府官員與外國士兵的性命。

在塔利班上週接管阿富汗後，儘管哈卡尼網絡惡名昭彰，仍預料將在新政權中扮演關鍵角色。

● 哈卡尼網絡領袖是誰？

影子組織哈卡尼網絡由著名反蘇聯聖戰分子哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）創立。哈卡尼曾是美國中央情報局（CIA）的重要資產，在美國和巴基斯坦協助下，於反蘇聯佔領阿富汗的戰爭中成為游擊隊領導人。

蘇聯退出阿富汗後，哈卡尼與外國聖戰分子有密切聯繫，包括「蓋達組織」首腦賓拉登（Osama bin Laden）。

哈卡尼之後與1996年取得阿富汗政權的塔利班結盟，並擔任部長職位，直到塔利班在2001年被美國領導勢力推翻。

塔利班2018年宣布哈卡尼久病逝世，他的兒子西拉傑丁．哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）正式接掌哈卡尼網絡。

由於具備強大財力與軍事實力，加上冷酷無情的名聲，哈卡尼網絡雖然隸屬塔利班旗下，但其實屬於半自主性質。

哈卡尼網絡以阿富汗東部為主要基地，據信觸角也延伸過邊境，達到巴基斯坦西北部。

哈卡尼網絡近年來在塔利班領導階層佔據更顯著的位置，西拉傑丁．哈卡尼在2015年被任命為塔利班第二把手。

西拉傑丁的弟弟阿納斯（Anas）曾被阿富汗政府下獄，並一度遭判處死刑。但從喀布爾上週末淪陷以來，他與阿富汗前總統卡賽（Hamid Karzai）及前行政長官阿布杜拉（Abdullah Abdullah）舉行多次會談。

● 大家為何懼怕哈卡尼？

哈卡尼網絡是美國點名的恐怖組織，並受到聯合國制裁，被認為過去20年間在阿富汗發動多起最駭人且死傷最慘重的攻擊事件，是對阿富汗政府及美國領導的北大西洋公約組織（NATO）軍隊造成最危險威脅的派系之一。

哈卡尼網絡以運用自殺炸彈而惡名昭彰，像是駕駛裝滿炸藥的汽車或卡車，並有能力策畫複雜且能造成巨大傷亡的攻擊事件，主要攻擊對象包括軍事設施與使館。

根據美國國家反恐中心（National Counterterrorism Center），2013年10月，阿富汗軍方在阿富汗東部截獲一輛哈卡尼的卡車，上頭載有多達28公噸爆裂物。

哈卡尼也被指控策畫暗殺行動，包括2008年試圖暗殺時任阿富汗總統的卡賽，並多次綁架官員與西方國家公民要求贖金或換囚。

哈卡尼網絡對塔利班的戰力貢獻甚大，聯合國監察機構6月在報告中稱，哈卡尼網絡是塔利班「戰備狀況最好的部隊」，並稱哈卡尼維繫塔利班與蓋達組織之間的「基本聯繫」。

● 哈卡尼網絡在新塔利班政權扮演何種角色？

哈卡尼網絡在塔利班政治計畫中扮演重要角色，塔利班在喀布爾商議組成新政府時，至少有2名哈卡尼領袖參與。

分析家指出，西拉傑丁．哈卡尼6年前正式晉升為塔利班副領導人，更加鞏固哈卡尼網絡的地位。

而他的弟弟阿納斯在2019年被阿富汗政府釋放，被認為是協助啟動美國與塔利班直接談判、最終促成美軍撤軍的關鍵。

阿納斯與卡賽談判同時，他的叔叔卡利．哈卡尼（Khalil Haqqani）20日則被目擊到在喀布爾主持禱告。西拉傑丁和卡利都是美國政府通緝犯，懸賞金額高達數百萬美元。