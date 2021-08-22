嘉義市中正公園現有兒童遊戲場多為罐頭遊具，今23日起正式施工改善，完工後將變身為一座遊戲百科全書式的城市型全齡共融遊戲場，圖為模擬示意圖。（嘉義市政府提供／呂妍庭攝嘉義傳真）

嘉義市中正公園現有兒童遊戲場多為罐頭遊具，今23日起正式施工改善，完工後將變身為一座遊戲百科全書式的城市型全齡共融遊戲場，圖為模擬示意圖。（嘉義市政府提供／呂妍庭攝嘉義傳真）

嘉義市中正公園現有兒童遊戲場多為罐頭遊具，今23日起正式施工改善，完工後將變身為一座遊戲百科全書式的城市型全齡共融遊戲場，圖為模擬示意圖。（嘉義市政府提供／呂妍庭攝嘉義傳真）

嘉義市中正公園現況。（嘉義市政府提供／呂妍庭攝嘉義傳真）

儘管處於疫情期間，嘉義市政府公園改善及新闢工程的腳步仍不停歇，繼百年嘉義公園遊戲場改造工程4日動工之後，「中正公園兒童遊戲場改善工程」23日也要開工，完工後將變身為一座遊戲百科全書式的城市型全齡共融遊戲場。

嘉義市建設處長田長沛說明，中正公園2.0以「城市型遊戲場─遊戲百科全書」為設計主軸，新遊戲場設計融入孩童啟蒙的體驗及都市維基百科等概念，加入觸感體驗、地板遊戲區等創意巧思及特色，結合戶外音樂教室的音樂球、鐘音、鐵琴等體驗區，還月小朋友喜愛的攀爬設施、蹺蹺板、旋轉設施、穿梭迷宮、獨木橋等，全區採通用設計，讓所有的兒童能享有均等的遊戲權。

嘉義市長黃敏惠強調，公園不只是都市之肺，更是市民、遊客休憩的場所。而營造公園的主題性與特色功能，需要透過「設計力」來達成目的。市府運用設計融入城市治理的概念，以人為本的設計思維驅動城市創新，以設計力導入公共建設，創造城市美學新樣貌。將陸續推動各具吸睛特色的主題公園改造及新闢工程，

「中正公園兒童遊戲場改善工程」工程金額925萬元，工期90日天，建設處指出，施工時部分區域將以安全圍籬封閉，請民眾勿進入工地。