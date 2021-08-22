擁有145年歷史的「恆春豎孤棚搶孤」，今年因疫情關係取消，但祭典科儀22日照舊舉行。（謝佳潾攝）

擁有145年歷史的「恆春豎孤棚搶孤」，今年因疫情關係取消，但祭典科儀22日照舊舉行。（謝佳潾攝）

每到中元節，「恆春豎孤棚搶孤」就是舉國矚目的民俗活動，每年都吸引不少海內外人士組隊參賽，但今年因疫情影響，恆春鎮公所只能忍痛取消，不過祭典科儀22日照舊舉行，並於臉書直播歷年精彩回顧，期待各路好手明年能相聚。

恆春鎮長陳文弘指出，「恆春豎孤棚搶孤」擁有145年歷史，是恆春每年的大盛事，不料疫情影響太嚴重，去年還可以縮減參賽隊伍來因應，但今年5月中起全國進入三級警戒，當下公所只能決定取消今年的搶孤競賽、踩街及晚會活動。

陳文弘說，雖然近來警戒降為二級，但因為還存在太多的不確定因素，且大前提還是以防疫為優先，所以還是不考慮恢復搶孤比賽以及踩街、晚會活動等，不過祭典科儀照舊舉行，並以最高防疫規格執行。

中元祭祀於下午3點在東門豎孤棚廣場舉行，由陳文弘帶領公所主管團拜，現場搭設36尺高祭壇，外觀富麗具有濃厚傳統文化氣息，看起來非常壯觀，另公所也準備了傳統牲禮三豬、三羊及白米、食用油、醬油、乾糧、素果等豐富的供品，以祭祀好兄弟、祈求恆春來年能夠一帆風順，鎮民平安健康。

此外，公所還於晚間7點時，在「恆春豎孤棚搶孤」的臉書粉絲專頁直播回顧2017年至2020年的比賽精彩瞬間，讓民眾可以透過鏡頭了解參賽隊伍如何突破牛油難關，發揮團隊默契一步一步登上孤棚頂端，以及奪旗手如何手腳並用，撐過肌力與耐力考驗奪得第一名。

「期待明年大家能到場看搶孤！」陳文弘說，期盼透過精彩回顧，感謝大家對搶孤的支持，也盼明年大家不用再透過螢幕，而是實地觀賞一場精采的比賽。