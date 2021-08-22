桑布伊以《得力量 Puluem》於第32屆金曲頒獎典禮拿下年度專輯、原住民語歌手獎，是他歌唱生涯第2座年度專輯獎、第3座最佳原住民語歌手獎，獲獎機率百分百，今（22日）受訪提到媽媽昨晚只看到他得歌手獎就去睡覺，「今天打電話來叫我回去整理田地」，好奇43歲的他會不會被媽媽催婚？桑布伊笑回「當然逼啊，催慘了」，雖單身但他自認「不寂寞」，感情隨緣不強求。

本屆金曲獎再下一城，桑布伊坦言得獎後續效應大，演出邀約增加許多，而其餘時間則一半務農、一半做音樂，「「台東農田主要是媽媽在忙，媽媽最近還種了鳳梨、酪梨和杭菊，遇到採收或整地時我就會回去幫忙」。

桑布伊昨晚領獎時，提到參與演出公視戲劇《斯卡羅》的查馬克．法拉屋樂日前癌逝，桑布伊表示年初時還與對方見過面，「那時候查馬克已經治療到一個階段，看得出有病容，我還跟他擁抱、叫他要加油，他是一個非常強大的老師，原住民少了這樣一個音樂人，真的是很難過的一件事情，但我相信祖先有祂的安排，一定會更好，也祝福他的家人」。