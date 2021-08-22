第32屆金曲獎昨盛大展開，壓軸頒發最佳華語專輯獎和最佳年度專輯獎時，舉重女神郭婞淳和柔道男神楊勇緯驚喜登場，合體歌手阿爆成為典禮亮點，阿爆還為3人組團取名「淳勇爆」，高顏值組合討論度爆表，楊勇緯的西裝照曝光，更是遭到大批櫻花妹洗版直呼，「かっこいい!（好帥）」

典禮結束後，阿爆在IG發文大呼，「可愛死了他們，一直比奧運緊張，是不是很帥美」，更貼出3人合照，一字排開氣勢十足，引來大批粉絲狂讚，「這畫面美到讓人不敢直視」、「他比很多線上藝人還帥」、「淳勇爆=純擁抱」、「絕對是今年金曲的最高潮」、「金曲疫情延後的禮物，看到最後的人會得力量」。

郭婞淳也在限時動態曬出後台影片，只見她身穿紅色禮服挽著楊勇緯的手，對方擔心自己走太快，還貼心地問：「我這樣很快嗎？這個速度可以？」讓郭婞淳連忙回答「可以可以！」意外曝光楊勇緯私下暖男的一面，而她也發文分享參加典禮的感想，「音樂和運動一樣，能帶給人力量」，認為這是她畢生的榮幸。

楊勇緯同樣在IG曬出參加典禮的帥氣西裝照，「希望大家喜歡我第一次登上金曲舞台的表現；未來我也會在屬於我自己的舞台上繼續努力」，狂吸超過13萬人按讚，沒想到底下留言竟被日文洗版，不只台灣粉絲被迷得神魂顛倒，連日本粉絲都忍不住讚太帥了。